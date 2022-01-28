"Газпром нефть" планирует в 2022 году инвестировать 520 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Инвестиции "Газпром нефти" в 2022 году могут составить около 520 млрд рублей, из которых 320 млрд рублей будут направлены на проекты по разведке и добыче углеводородов, а 150 млрд рублей - на переработку. Об этом говорится в материалах "Газпрома".

"Наша дочерняя компания "Газпром нефть" предварительно оценивает свою инвестиционную программу на 2022 год примерно в 520 млрд рублей (включая НДС), в том числе примерно 320 млрд рублей на проекты по добыче углеводородов и примерно 150 млрд рублей на свои проекты по переработке", - говорится в документе.

Эти суммы могут быть пересмотрены в ходе текущей внутренней проверки и после утверждения инвестиционной программы руководящими органами "Газпром нефти".

Ранее компания сообщала, что планирует в 2022 году нарастить объем инвестиций на 10% - до более 500 млрд рублей. В 2021 году они составили 499,4 млрд рублей, при этом финансирование инвестпрограммы в 2021 году ожидается на уровне 450 млрд рублей.