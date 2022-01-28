Росавиация заявила, что Georgian Airways отменила чартерный авиарейс из Тбилиси в Москву

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Авиакомпания Georgian Airways самостоятельно приняла решение об отмене рейса из Тбилиси в Москву. Об этом говорится в сообщении Росавиации. В Федеральном агентстве воздушного транспорта также подчеркнули, что разрешение авиавластей РФ на выполнение рейса не аннулировалось.

"Разрешение на выполнение чартерного рейса 28 января 2022 года по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси авиакомпании Georgian Airways со стороны Росавиации предоставлено и не аннулировалось. Решение об отмене данного рейса принято авиакомпанией самостоятельно", - отмечается в сообщении.

26 января стало известно, что Georgian Airways планировала осуществить чартерный рейс из Тбилиси в Москву и обратно 28 января. Стоимость билета в один конец составляла 807 лари (более $263). Все билеты на самолет типа Boeing 737 были проданы. Как уточнили сегодня в компании, рейс был выполнен, но с промежуточной посадкой в Ереване.

Прямое авиасообщение между Грузией и РФ прервано с 2019 г. Georgian Airways посредством партнерской авиакомпании "Армения" предлагает пассажирам полеты из Тбилиси в Москву через Ереван. МИД РФ 21 января сообщил, что запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки носит временный характер, а главным условием его отмены является стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности граждан РФ. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Тбилиси готов обсуждать с Москвой вопрос возобновления авиасообщения.