Предприятия Росатома в 2021 году выполнили госзаказ по добыче урана в полном объеме

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, урановый холдинг/горнорудный дивизион Росатома) выполнило госзаказ по добыче урана на 2021 г. в полном объеме. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба АРМЗ.

Как отмечается в сообщении, 50% добытого стратегического металла приходится на ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е. П. Славского" (ПАО "ППГХО", г. Краснокаменск, Забайкальский край). Как подчеркивается в сообщении, несмотря на снижение содержания металла в руде, шахтеры перевыполнили план на 4%. Вторым по объемам добычи урана является АО "Хиагда" (Республика Бурятия) - 30%, около 20% российского урана поставляет АО "Далур" (Курганская область).

В Краснокаменске в соответствии с графиком продолжается строительство нового рудника № 6 для освоения Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля. В Бурятии начата эксплуатация Количканского месторождения, в Курганской области продолжается строительство опытно-промышленного участка на Добровольном месторождении. Начало добычи урана тут запланировано на декабрь 2022 г.

В рамках дорожной карты развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ" горнорудный дивизион Росатома отвечает за направление "Редкие и редкоземельные металлы". По этому направлению АРМЗ реализует ряд проектов в 10 регионах РФ, включая арктические территории.

В 2021 г. предприятия Уранового холдинга АРМЗ начали подготовку к освоению золоторудных месторождений в северных регионах страны. Кроме того, как отмечается в пресс-релизе АРМЗ, 2022 г. станет решающим в части запуска литиевого проекта. В настоящее время изучается минерально-сырьевая база с целью выбора пилотного месторождения.