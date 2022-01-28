Аэропорт Крыма ищет инвесторов для строительства гостиницы и бизнес-центра

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя подготовил участки под гостиницу и бизнес-центр у нового терминала, а также начал поиск инвесторов для этого проекта, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе авиаузла.

Крымские власти на всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" в Дубае 26-27 января предложили арабскому бизнесу инвестировать в развитие аэропорта Симферополя, в частности в строительство гостиницы.

"Концепция развития международного аэропорта Симферополя предполагает строительство гостиницы, бизнес-центра, а также индустриального парка на земельных участках возле нового аэровокзала. Поиск инвесторов для реализации проекта уже начался", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рядом с пассажирским терминалом выделены участки для строительства первой очереди полноформатного отеля средней ценовой категории на 150-200 номеров не ниже уровня три звезды, с возможностью реализации второй очереди на 100-150 номеров. "В гостинице должны быть предусмотрены номера различной категории, ресторан, термальный комплекс, а также помещения для проведения конференций и семинаров. Рядом с гостиницей отведен участок для строительства бизнес-центра, общей площадью 10 тыс. кв. м. Все объекты будут реализовываться в единой архитектурной концепции с пассажирским терминалом", - сообщается в пресс-релизе.

Под индустриальный парк подготовлен земельный участок, на территории которого планируется разместить логистический центр с авиационно-грузовым терминалом и отделением перевозки почты, а также производственное здание с цехом бортового питания, отмечается в сообщении. "Общий земельный банк проекта насчитывает 20 га подготовленной к строительству территории. К участку уже подведены необходимые инженерные коммуникации. Концепция развития аэропорта Симферополь предполагает переход к формату аэропорт-сити - территории с отелями, торговыми и бизнес-центрами, развлекательными, выставочными и спортивными объектами. Реализация плана позволит превратить территорию главной воздушной гавани Крыма в дополнительную экономическую точку роста для всего региона и деловой центр Крыма", - уточняется в сообщении.

У аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть среди региональных авиаузлов России на внутренних воздушных линиях в летний период. С апреля 2018 года пассажиров обслуживают в новом терминале. Он рассчитан на пассажиропоток до 3,650 тыс. человек в час - 6,5 млн человек в год. В 2021 году аэропорт обслужил 6,83 млн человек, установив новый исторический максимум.