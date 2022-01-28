Программу повышения надежности электросетей Новгородской области оценили в 6,1 млрд рублей

ТАСС, 28 января. Комплексные работы по повышению надежности системы энергоснабжения Новгородской области оценили в 6,1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин в пятницу в ходе доклада на сборе с руководством территориальных органов МЧС РФ по Северо-Западу.

"Разработан проект программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала [ПАО "Россети Северо-Запад"] на 2023-2025 годы, который находится на согласовании в ПАО "Россети" для последующего направления на рассмотрение в Минэнерго России. Объем финансирования программы составляет 6,1 млрд рублей", - сказал он.

По словам Никитина, нормативные сроки эксплуатации 83% ЛЭП в регионе превышены, что приводит к частым авариям на сетях и массовым отключениям потребителей. С ноября 2021 года в Новгородской области сложилась тяжелая ситуация с аварийностью на электросетях. Непогода привела к обледенению проводов, излому опор и, как следствие, массовым отключениям света - максимально единовременно от электроснабжения были отключены 14 тыс. человек. С 8 декабря в 50 населенных пунктах был объявлен режим ЧС.

"В настоящее время на территории Новгородской области остаются работать привлеченные бригады "ПАО Россети", ведутся работы по устранению выявленных дефектов электросетевого комплекса Новгородского филиала со сроком их завершения в феврале 2022 года", - сказал губернатор.

Никитин добавил, что вопрос источника финансирования программы пока не решен, но регион уже обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить субсидию ПАО "Россети" для проведения работ на территории области. "[Президентом] дано поручение председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину о его рассмотрении и поддержке. Это позволит привести в нормативное состояние электросетевой комплекс Новгородского филиала", - добавил руководитель региона.