Ипотечный портфель российских банков вырос на 30% в 2021 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ипотечный портфель российских банков по итогам 2021 года показал рост более чем на 30% против 25% в 2020 году. Вместе с тем Банк России не видит высоких рисков перегрева рынка, говорится в материалах регулятора.

"По итогам 2021 года рост ипотечного портфеля (с корректировкой на секьюритизацию) превысил 30%, превзойдя результат 2020 года (около 25%). Однако мы не видим высоких рисков перегрева, так как, по нашим ожиданиям, в среднесрочном прогнозе выдачи снизятся до более умеренных уровней ввиду роста ипотечных ставок", - отмечается в документе.

При этом в декабре регулятор зафиксировал значительное ускорение роста ипотечного рынка. По предварительным данным, с учетом секьюритизации на сумму 67 млрд рублей прирост в декабре составил 3,2% (+2,7% без учета секьюритизации). Это рекордный месячный темп роста в 2021 году.

Такие декабрьские показатели регулятор объясняет желанием россиян взять ипотеку до ее подорожания. "Несмотря на рост ключевой ставки, средняя ставка по ипотеке на первичном рынке даже немного снижалась (в ноябре - 5,8%, в октябре - 6%, в сентябре - 6,24%) из за действия программ господдержки (в частности, сильно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки), а также маркетинговых программ банков и застройщиков. На вторичном рынке средняя ставка выросла, но опять же не так существенно, как ключевая (с 8,5% в октябре до 8,6% в ноябре), так как банки оттягивали повышение ставок для стимулирования спроса", - уточнили в ЦБ.

Регулятор ожидает более умеренного роста рынка ипотеки в России в 2022 году - до 20%, сообщил журналистам глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "В дальнейшем мы, конечно, ждем более умеренного роста. Наверное, где-то до 20% в 2022 году. С учетом роста ставок, роста стоимости жилья пока ожидания у нас такие", - сказал он.

Госпрограммы

Из общего объема ипотечных выдач в размере 645 млрд рублей в декабре (510 млрд рублей в ноябре) около 160 млрд рублей, или 25%, было предоставлено в рамках госпрограмм, когда в ноябре - 111 млрд рублей, или 22%. "Основной объем пришелся на семейную ипотеку, выдачи по которой увеличились более чем на 60% (оценочно в декабре - 92 млрд рублей после 56 млрд рублей в ноябре), в то время как по льготной программе (под 7%) они выросли в меньшей степени (на 24%, до 56 млрд рублей после 45 млрд рублей в ноябре)", - уточняется в материалах ЦБ.