Канцлер Австрии заявил, что конфликтная ситуация между Украиной и РФ влияет на цену на газ

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Нынешняя конфликтная ситуация между Украиной и Россией сказывается на цене на газ. С таким заявлением выступил в пятницу австрийский канцлер Карл Нехаммер. Правительство Австрии провело в пятницу специальное заседание на тему реагирования на чрезвычайный рост цен на электроэнергию.

"Разумеется, конфликтная ситуация между Украиной и Российской Федерацией является также драйвером цены на газ. Ситуация там более чем напряженная. Становится больше признаков, что Российская Федерация сейчас обладает достаточными военными мощностями, чтобы предпринять частичное вторжение", - утверждал Нехаммер на пресс-конференции.

"Самое важное, чтобы между конфликтующими сторонами не закончилась готовность к диалогу", - подчеркнул канцлер. Он напомнил, что на этой неделе встречался с главой Евросовета Шарлем Мишелем и обсудил с ним возможный вклад Европы для налаживания диалога и наведения мостов между сторонами.

Канцлер Австрии считает позитивным сигналом возобновление Германией и Францией переговоров в "нормандском формате". "Уже есть дата. Это значит, что Россия, Украина, Германия, Франция сидят за одним столом. Это важно, потому что Российская Федерация интегрирована в этот процесс", - напомнил Нехаммер.

Австрийский канцлер также повторил тезис о том, что Евросоюз нацелен на диалог, но и должен четко продемонстрировать России неприятие политики, которая ведется с помощью силы. "Последствия для Российской Федерации могут быть чувствительными", - резюмировал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.