Абрамченко поручила решить экологические проблемы, связанные с работой завода "Москокс"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Росприроднадзору, Ростехнадзору и Роспотребнадзору совместно с правительствами Москвы и Московской области разработать предложения по решению экологических проблем, вызванных деятельностью завода "Москокс" (входит в "Мечел"). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера.

В пресс-службе отметили, что в связи с высоким количеством жалоб на качество атмосферного воздуха в городе Видное Московской области и на неудовлетворительную экологическую ситуацию, которую жители связывают с деятельностью "Москокса", Абрамченко поручила представить в правительство информацию о проведенных проверках предприятия и результаты мониторинга атмосферного воздуха.

"Ведомства должны представить в правительство [России] предложения по решению поставленных в обращениях жителей вопросов", - указали в пресс-службе.

Как следует из текста поручения вице-премьера, с которым ознакомился ТАСС, ведомства должны представить предложения в правительство до 7 февраля 2022 года.

В октябре 2021 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова писала в своем Instagram, что "Москокс" по решению суда оштрафован на 1,28 млн рублей за нанесение вреда окружающей среде. Кроме того, по ее словам, была приостановлена работа специального трубопровода завода. В свою очередь в "Мечеле" опровергали ТАСС эту информацию. В компании отмечали, что городской суд в подмосковном Видном не стал приостанавливать деятельность завода "Москокс", предприятию были вынесены штрафы в 50 тыс. рублей и в 20 тыс. рублей. Кроме того, в "Мечеле" подчеркивали, что доказательством того, что источником неприятных запахов в Видном является "Москокс", нет.