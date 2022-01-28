СМИ: Apple тестирует функцию распознавания лиц в медицинской маске

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Разработчики американской компании Apple добавили в бета-версию обновления операционной системы iOS 15.4 для мобильных устройств функцию распознавания лица, которая будет работать даже при надетой защитной маске. Об этом сообщил портал MacRumors, специализирующийся на информации, прогнозах и слухах о новинках Apple.

В настройках технологии для разблокировки смартфона с помощью распознавания лица Face ID добавлена функция "использовать Face ID при надетой маске". Портал разместил снимок экрана соответствующей вкладки.