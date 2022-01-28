Госдолг Свердловской области в 2021 году снизился на 13%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Госдолг Свердловской области в 2021 году снизился на 14,9 млрд - до 99,5 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу. Таким образом, сумма сократилась на 13%, это больше, чем планировали областные власти.

Министр финансов области Александр Старков ранее сообщал, что предварительный объем госдолга на конец 2021 года не превысит 105 млрд рублей, по сравнению с началом года показатель должен был снизиться примерно на 8,3%.

"За 2021 год госдолг Свердловской области снизился на 14,9 млрд рублей и составил 99,5 млрд рублей. Снижение произошло за счет досрочного погашения кредитов коммерческих банков, в настоящее время в структуре госдолга региона таких кредитов нет", - говорится в сообщении.

Согласно утвержденному правительством региона бюджетному прогнозу до 2030 года, ожидается рост доходов, снижение бюджетного дефицита и долговой нагрузки. Планируется, что налоговые и неналоговые расходы консолидированного бюджета региона в 2030 году в 2,4 раза превысят уровень 2020 года и составят 672 млрд рублей. В документе отмечен рост расходов на развитие здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и современной городской среды.

"Наличие актуального бюджетного прогноза создаст условия для оценки финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижение национальных целей развития Российской Федерации и приоритетов социально-экономических нашего региона", - цитирует департамент Старкова.

Согласно данным, опубликованным на сайте областного Минфина, госдолг на 1 января 2021 года составлял 114,4 млрд рублей.