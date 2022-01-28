ЦБ считает, что запреты в отношении криптовалют не помешают выводу средств россиян из них

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. У россиян не возникнет проблем при выводе средств из криптовалют, если даже будут введены предложенные в консультативном докладе ЦБ РФ запреты в отношении криптовалют. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью YouTube-каналу InvestFuture.

"Граждане в этом случае не столкнутся с проблемами даже после того, как запрет будет введен. Если такое решение будет принято, и будут внесены изменения в закон, все равно, естественно, граждане смогут продать криптовалюту на иностранной бирже и вернуть свои средства в Россию", - сказала Данилова.

Она при этом отметила, что необходимо будет декларировать полученные средства. "Но, естественно, у банка возникнет вопрос о легальном происхождении этих денег, поэтому очень важно будет, естественно, декларировать такие вложения, и после этого будет возможно вернуть полученные средства при продаже криптовалют в российскую финансовую систему. Проблем здесь не будет", - заключила она.

Ранее, 21 января, Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.