Росатом создает в Челябинской области центр по суперкомпьютерному моделированию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Региональный центр компетенций по суперкомпьютерному моделированию (РЦК СМ) откроется в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, предприятие Росатома, г. Снежинск, Челябинская область). Об этом сообщила пресс-служба ВНИИТФ.

В РЦК будут работать два отдела: развития компетенций и научно-исследовательский. В первом будут повышать квалификацию инженеры-исследователи предприятий ОПК УрФО и не только, во втором будут проводить расчеты и оказывать консалтинговую помощь. Как отмечается в сообщении пресс-службы ВНИИТФ, объединение образовательной и расчетной составляющей стало изюминкой снежинского РЦК, отличающей его от действующих в Росатоме двух подобных центров, ориентированных только на обучение. Еще одна особенность снежинского РЦК по суперкомпьютерному моделированию - в применении только отечественных программ. Это отличает его от существующих расчетных центров, например, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге.

РЦК СМ будет работать в паре с отраслевым центром компетенций по инженерному проектированию, действующим уже не первый год в ядерном центре. Он, как и РЦК, использует только российские программы. Объединение этих двух центров позволит в одном месте сгенерировать импортозамещающую цифровую платформу для повышения квалификации инженеров-конструкторов и инженеров-исследователей, а также для постановки задач и проведения расчетов, подчеркивается в сообщении РФЯЦ-ВНИИТФ.

ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ" - один из двух ядерных центров России, внесший значительный вклад в реализацию советского ядерного проекта. Основан в 1955 году. Более половины действующего ядерного арсенала России составляют его разработки. ВНИИТФ отвечает за авторский и гарантийный надзор за ядерными зарядами и ядерными боеприпасами на всех этапах их жизненного цикла - от разработки конструкции до демонтажа и утилизации основных составляющих узлов. По гражданской тематике институт проводит фундаментальные и прикладные исследования по физике высоких плотностей энергии, газодинамике, турбулентности, термоядерным реакциям, физике плазмы и пр. Разрабатывает оборудование общепромышленного и медицинского назначения, в том числе супер-ЭВМ, системы физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, системы для малой энергетики.