ЦБ: банки должны будут размещать таблицу с основными условиями вклада в начале договора

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские банки будут обязаны размещать в начале договора об открытии вклада основные его условия, эта информация также должна быть на сайте и в офисах кредитных организаций. Соответствующий проект указания подготовил Банк России, сообщает пресс-служба регулятора.

"Таблица с основными условиями вклада должна размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка. Это предусматривает проект указания Банка России, который включает табличную форму и пояснения к порядку ее заполнения. Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В таблице должны указываться величина ставки, а при наличии нескольких ставок - условие и период применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность и порядок продления договора, уточнили в регуляторе.

"Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так-то просто - нужно впридачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму, - прокомментировал нововведение руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, слова которого приведены в сообщении ЦБ. - Теперь вкладчик сразу увидит все эти условия, сможет правильно оценить доходность вклада и выбрать наилучшее предложение".