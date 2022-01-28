Власти Молдавии в период чрезвычайной ситуации устранят проблемы в расчетах с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 28 января. /ТАСС/. Власти Молдавии устранят проблемы в расчетах за газ с "Газпромом" в период чрезвычайного положения, которое было введено с 20 января на 60 дней. Как сообщила пресс-служба правительства в пятницу, комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о более оперативной корректировке внутренних тарифов на стремительно дорожающий газ.

"АО "Молдовагаз" будет информировать секретариат Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова об изменении стоимости закупки природного газа и запрашивать пересмотр тарифов в случае разницы в цене", - говорится в постановлении. В свою очередь чрезвычайная комиссия уполномочена обязывать Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) оперативно изменять тарифы.

Ранее из-за этой проблемы газораспределительная компания "Молдовагаз" дважды получала уведомления от "Газпрома" о прекращении поставок газа в случае неисполнения финансовых обязательств. Так, в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу кубометров, а в тарифе была утверждена цена примерно на уровне $430. В этой ситуации финансовую помощь компании было вынуждено выделить молдавское правительство.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце.