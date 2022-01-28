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Volkswagen отзывает в России 445 автомобилей Tiguan

Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность запорного механизма поворотного модуля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Volkswagen в России, отзывает 445 автомобилей Tiguan, реализованных в 2018 году. Об этом в пятницу сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность запорного механизма поворотного модуля. На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет проведена проверка тягово-сцепного устройства и при необходимости произведена замена этого модуля.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.

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