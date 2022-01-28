Сербия продлила на три месяца ограничение цен на основные продовольственные товары

БЕЛГРАД, 28 января. /ТАСС/. Власти Республики Сербия приняло решение о продлении на 90 дней ограничения цен на основные продовольственные товары, включая сахар, муку и молоко. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства страны.

"На сегодняшнем заседании правительство Республики Сербия приняло постановление об ограничении цен на основные продукты питания с целью дальнейшей защиты рынка, т. е. для предотвращения перекосов при формировании цен на товары, которые чрезвычайно важны для снабжения потребителей <...>. Постановление будет действовать в течение 90 дней и ограничивает цены производителей и цены в оптовой и розничной торговле перечисленными продуктами, чтобы они не превышали уровень по состоянию дел на 15 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

В список продуктов входят сахар-песок, мука высшего сорта в упаковках до 5 кг и мука первого сорта, подсолнечное масло, свиной окорок и пастеризованное молоко жирностью 2,8%. Поставщики не имеют права снижать объемы поставок продуктов питания под угрозой штрафа в размере от 100 тыс. до 2 млн динаров (от €850 до €17 тыс.) и запрета деятельности на срок от шести месяцев до года.

30 ноября 2021 года кабинет министров Сербии "заморозил" цены на основные продукты питания на 60 дней с целью предотвратить потрясения на рынке в период пандемии.