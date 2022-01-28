"Россети" планируют проложить в Новгородской области 900 км самонесущего провода

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует проложить в Новгородской области более 900 км самонесущего провода (СИП), который устойчив к внешним воздействиям и образованию наледи. Мероприятие входит в перечень мер программы повышения надежности региона, предполагающей выделение государственной субсидии. Об этом говорится в пресс-релизе компании по итогам встречи ее генерального директора Андрея Рюмина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

В рамках программы предполагается провести расширение просек ЛЭП и обновление необходимой для проведения аварийно-восстановительных работ спецтехники. Документ находится на согласовании в Минэнерго РФ.

Главы "Россетей" и Новгородской области в ходе встречи также обсудили текущие мероприятия для обеспечения надежного энергоснабжения, а также проекты развития и модернизации сетевых объектов, вопросы тарифного регулирования в регионе. В сообщении отмечается, что группа "Россети" приступила к реализации необходимых мероприятий по повышению надежности в рамках собственной производственной программы. Намечены работы на линиях 10 кВ: расчистка трасс, точечная замена дефектных опор и неизолированного провода на СИП, установка дополнительных коммутационных аппаратов, которые позволят управлять участками сети.

"Вопрос модернизации энергетической инфраструктуры, особенно в районах области, я неоднократно поднимал в разговоре с министром энергетики, а также на встречах в правительстве Российской Федерации. Рад, что нас услышали и поддержали. Впереди большая работа по повышению надежности электросетевого комплекса региона. Со своей стороны хочу поблагодарить сотрудников компании "Россети", а также МЧС, которые в сложных погодных условиях практически без выходных ликвидировали последствия предновогодних снегопадов, оперативно восстанавливали электроснабжение социально значимых объектов", - подчеркнул Никитин.

"У нас общая цель с руководством Новгородской области - добиться высоких стандартов электроснабжения потребителей. Из-за многолетней нехватки источников финансирования инфраструктура сильно изношена, что является главной причиной технологических нарушений. Необходима масштабная модернизация. Ожидаем от региона продолжения конструктивного взаимодействия в рамках тарифного регулирования для решения всего комплекса задач", - отметил Рюмин.

В регионе также продолжается реализация проектов, утвержденных инвестиционной программой "Россетей".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.