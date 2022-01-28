Франция выделит Грузии €30 млн на улучшение системы водоснабжения

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Агентство развития Франции (AFD) выделит Грузии €30 млн в качестве финансовой помощи для реализации программы совершенствования системы водоснабжения и канализации. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства финансов Грузии.

"Французское агентство развития (AFD) и правительство Грузии оформили соглашение о выделении €30 млн на реформирование системы водоснабжения и канализации. Документ о выделении финансового ресурса для долгосрочной поддержки бюджета подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, посол Франции в Грузии Диего Колас и региональным директор AFD по Евразии Сесиль Купри", - говорится в сообщении.

Помощь агентства развития соответствует осуществляемой Азиатским банком развития (ADB) программе устойчивого развития сектора водоснабжения и системы сточных вод Грузии, бюджет которой превышает €115 млн. В январе 2021 года Тбилиси получил от ADB около €71 млн, а в декабре прошлого года - около €45 млн, добавили в пресс-службе Минфина.

Подача воды в Грузии, население которой превышает 3,7 млн человек, колеблется от четырех до 24 часов в сутки. Порядка 92% городского и 64% сельского населения имеют водопроводную воду, 84% городского и 20% сельского населения имеют доступ к канализационным системам. Только у 36% населения страны есть доступ к системе очистки сточных вод.