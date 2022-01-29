В Грузии открыли новый морской порт, построенный при поддержке США

ТБИЛИСИ, 29 января. /ТАСС/. Власти Грузии в субботу открыли новую морскую гавань в городе Поти, построенную грузинской корпорацией Pace Group и Финансовой корпорацией международного развития США. Церемония открытия объекта в прямом эфире транслировалась на странице правительства Грузии в Facebook.

"Сегодня действительно великий день. Я поздравляю компанию Pace, каждого ее сотрудника за успешное осуществление такого масштабного проекта. Вам известно, что компания Pace с 2020 года занималась масштабным строительством потийской гавани, что является крайне важным проектом для региона. Общий объем уже осуществленной инвестиции составляет $93 млн, который после завершения второй фазы достигнет $120 млн", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии открытия новой гавани.

Договор о строительстве новой гавани вместе с терминалом был подписан в 2019 году при премьер-министре Мамуке Бахтадзе. Строительные работы начались в 2020 году. $50 млн выделила Финансовая корпорация международного развития США, а остальные $70 млн - Pace Group. В рамках проекта было осуществлено масштабное строительство гидротехнических сооружений, 260-метровой пристани. Была осуществлена полная реконструкция двух волнорезов. Из акватории новой гавани вынесли 1,5 млн куб. м песка, в результате чего ее глубина была увеличена до 13 м.

На территории новой гавани также построен склад вместимостью 50 тыс. тонн, который оснащен автоматизированными системами погрузки и выгрузки. Территорию в шесть гектаров занимает открытая складская площадка. У гавани есть два портальных подъемных крана, каждый из которых способен поднять груз весом 100 тонн. Новая гавань может принимать и обслуживать суда с грузоподъемностью в 50 тыс. тонн. Гавань сможет обрабатывать как сухие, насыпные и генеральные грузы, так и контейнеры.