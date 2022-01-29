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Валентина Иванова назначили на должность замглавы Минтранса

Он занимал должность замдиректора департамента строительства правительства
© evgris/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Замдиректора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов назначен на должность заместителя министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта Российской Федерации", - говорится в документе.

Распоряжение было подписано 28 января 2022 года.

Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев был задержан 19 января и заключен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц) УК РФ. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой", в целях хищения денежных средств этой организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность людей из числа руководства ООО "Спецтрансстрой" и ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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В документе отмечается, что такое решение приняли в целях обеспечения защиты национальных интересов страны
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