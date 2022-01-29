В Дагестане производство зерна в 2021 году выросло на 6,5%

МАХАЧКАЛА, 29 января./ТАСС/. Производство зерна в Дагестане по итогам 2021 года выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в субботу в рамках подведения предварительных итогов социально-экономического развития Дагестана за 2021 год сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов.

"В прошлом году было произведено 450 тыс. тонн зерна, что на 6,5% больше, чем годом ранее", - сказал он.

Шарипов в рамках своего доклада также рассказал о рекордном сборе урожае риса на территории Дагестана.

"Риса же было произведено 118,9 тыс. тонн, что является рекордом за всю историю рисосеяния в Дагестане. Главную роль в этом сыграла беспрецедентная помощь мелиоративному комплексу, на развитие которого за последние три года из бюджета республики направлено 900 млн рублей. Рисовый кластер развивается в разных направлениях - в прошлом году заработал еще один завод по переработке этой культуры, что дало возможность произвести 14 тыс. тонн рисовой крупы", - добавил он.