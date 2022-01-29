В Дагестане сэкономили около 2,5 млрд рублей на госзакупках по итогам 2021 года

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Дагестан на госзакупках по итогам 2021 года сэкономил порядка 2,5 млрд рублей. Об этом в субботу на подведении предварительных итогов социально-экономического развития Дагестана за 2021 год под руководством главы региона Сергея Меликова сообщил руководитель республиканского комитета по государственным закупкам Джафар Гаджибеков.

"Врио руководителя ведомства Джафар Гаджибеков проинформировал, что в минувшем году государственными муниципальными заказчиками Республики Дагестан заключено свыше 15,5 тыс. контрактов на сумму 67,4 млрд рублей. Вместе с тем, несмотря на рост показателя конкуренции, среднероссийского показателя в этом отношении пока не достигнуто, отметил Гаджибеков. При этом общая экономия составила в истекшем году 2,46 млрд рублей",- сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам Гаджибекова, основная проблема - высокий процент неосвоения бюджетных средств.

"Из года в год заказчики основной объем закупок осуществляют во втором полугодии. На низком уровне качество планирования закупок государственными муниципальными заказчиками. В планы-графики не включается вся информация по закупкам, и многократно вносятся изменения. Следует отметить низкий уровень квалификации контрактных управляющих заказчиков. Более 60% заявок, направляемых в комитет, возвращается на доработку <...>",- цитирует пресс-служба слова руководителя комитета по госзакупкам.