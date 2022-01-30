Аэропорты Нью-Йорка постепенно возобновят авиасообщение с 30 января после снегопада

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Воздушные гавани Нью-Йорка планируют, что в воскресенье утром начнут постепенно восстанавливать авиасообщение, которое было почти парализовано в субботу из-за снегопада, обрушившегося на Восточное побережье США.

"Мы ожидаем медленное восстановление воздушного сообщения с утра воскресенья, 30 января с постепенным увеличением [авиарейсов] в течение дня", - говорится в сообщениях в Twitter от обеих аэропортов мегаполиса.

В субботу обе воздушные гавани были вынуждены отменить порядка 1,4 тыс. авиарейсов. Международное авиасообщение, в том числе и с Россией было приостановлено, субботние рейсы "Аэрофлота" отменены. Запланированные на воскресенье полеты российской авиакомпании из Шереметьево в аэропорт имени Джона Кеннеди и обратно в настоящее время стоят в расписании без изменений.

Сильный снегопад начался в крупнейшем городе США вечером в пятницу и прекратился лишь через сутки. Обильные осадки сопровождались резкими порывами ветра и снижением температуры до -12 градусов. В некоторых частях города высота снежного покрова достигла порядка 30 см, на борьбу с последствиями стихии были брошены 2,5 тыс. единиц техники, работники коммунальных служб переведены на 12-часовые смены.

По прогнозам синоптиков, обильные снегопады, низкие температуры и резкие порывы ветра сохранятся на северо-востоке страны до конца недели. В штате Массачусетс в субботу остались без электричества порядка 114 тыс. человек, в отдельных районах высота снежного покрова превысила 75 см.