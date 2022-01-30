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Глава МИД ФРГ отметила огромный потенциал России в сфере возобновляемых источников энергии

Анналена Бербок подчеркнула, что в РФ "очень серьезно относятся к планам ЕС касательно углеродного трансграничного налога"

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок рассчитывает, что запланированное ЕС трансграничное углеродное регулирование приведет и в России к форсированию перехода на возобновляемые источники энергии, и отметила огромный потенциал сотрудничества в данной области.

"Там [в России] очень серьезно относятся к планам ЕС касательно углеродного трансграничного налога и как раз энергетическая и сталелитейная отрасль знает, что должна адаптироваться к этому, чтобы быть конкурентоспособной", - заявила Бербок в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke. "В этой связи многие фирмы в России сами набирают темп при переходе на возобновляемые источники и водород", - сказала министр.

"Россия в свете своих невероятных размеров имеет огромный потенциал для новой бизнес-модели в области зеленого водорода и озеленения", - считает Бербок. "Было бы счастьем сотрудничать в этом на основе международного права", - отметила она.

Трансграничное углеродное регулирование ЕС распространяется на электроэнергетику, производство железа и стали, алюминия, цемента и удобрений. Налог вводится в 2023 году, но до 2025 года включительно взиматься не будет, а будет собираться информация об объемах выбросов парниковых газов при производстве импортируемой продукции.

Теги
ГерманияРоссияБербок, Анналена
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