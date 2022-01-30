Доля приоритетных отраслей в структуре экономики Хайнаня в 2021 году увеличилась до 70%

ХАЙКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Доля добавленной стоимости приоритетных отраслей в структуре валового регионального продукта (ВРП) Хайнаня в 2021 году увеличилась на пять процентных пунктов, до 70%. Об этом сообщила администрация региона.

Как отмечается в распространенном докладе, налоговые поступления от туризма, современной сферы услуг, высокотехнологичных компаний и современного тропического сельского хозяйства, считающихся стратегически важными направлениями регионального развития, за указанный период выросли на 33,4%. Предполагается, что эти направления экономической деятельности в ближайшие годы станут устойчивой основой для стабильного роста Хайнаньского порта свободной торговли.

"На фоне интенсивного развития в инвестиционной сфере, в связи с позитивными тенденциями в высокотехнологичных отраслях Хайнань смог добиться положительных результатов по оптимизации структуры капиталовложений", - прокомментировал глава отдела по вопросам инвестиций статистического управления провинции Цай Чжаньнэн.

По словам заместителя директора института исследований экономики открытого типа Хайнаня Юй Шэнго, сфера услуг в 2021 году обеспечила более 80% роста хайнаньского ВРП. Таким образом, отметил он, от развития этого сектора напрямую зависит успешность отраслевой модернизации острова.

Китайские экономисты полагают, что туристическая сфера Хайнаня уже восстановилась до допандемийного уровня. По их мнению, с учетом воздействия целого ряда негативных международных факторов добиться этого было крайне непросто.

Согласно официальным данным, ВРП Хайнаня в 2021 году увеличился на 11,2%, превысив 647,52 млрд юаней (101,77 млрд долларов). Сфера услуг продемонстрировала существенный прогресс, ее динамика составила 15,3%. За 12 месяцев добавленная стоимость оптовой и розничной торговли острова повысилась на 35,6%, транспорта и логистики - на 29,7%, ресторанного и гостиничного бизнеса - на 10,8%. Сельское хозяйство выросло на 3,9%, промышленность - ровно на 6%.