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В США зафиксированы неполадки в работе интернет-сервисов Amazon

На работу сайта жалуются 49% пользователей

ТАСС, 31 января. Неполадки в работе интернет-сервисов корпорации Amazon наблюдаются в воскресенье в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 49% пользователей, сообщивших о сбое, жалуются на работу сайта, у 43% не работает приложение, еще 9% испытывают трудности при отслеживании заказов.

В частности, жители США отмечают неполадки в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon. Сообщается, что 72% отправивших отчет о сбоях пользователей не могут подключиться к серверу, 20% сообщают о проблемах в работе сайта, у 8% не работает консоль сервиса.

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