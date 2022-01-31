Российский рынок акций открылся ростом

.МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась ростом индекса Мосбиржи на 0,51%, однако затем он ускорил рост до 1,16%.

Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 506,41 пункта, а к 07:24 мск рос до 3 529,07 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,3%, до $89,67 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 1,35% и торгуется на уровне $87,99 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", в понедельник индекс Мосбиржи может провести в диапазоне 3 450-3 550 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 77,2-78,7 рублей. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 375-3 525 пунктов, 77,15-78,75 рублей за доллар США и 85,95-87,95 рублей за евро соответственно.