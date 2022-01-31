В Приморье сформировали команду для создания плана развития Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Команду из градостроителей, архитекторов и чиновников сформировали для создания мастер-плана развития и реновации Владивостока. Об этом сообщил в понедельник главный архитектор Приморского края Александр Котляров на совещании по планам развития Владивостокской агломерации, которое провел вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Владивосток, являясь столицей Дальневосточного Федерального округа и туристическим центром Азиатско-Тихоокеанского региона, должен обладать единым планом развития на ближайшее время и долгие годы вперед. Для консолидаций всех этих видений и с целью формирования четкого вектора развития Владивостока нами создана команда, включающая экспертов градостроителей, представителей наших администраций, Минвостокразвития, союза архитекторов России и активных представителей граждан. Задача на сегодня - это определить принципы дальнейшей застройки, образ города, ключевые градостроительные цели на будущее, а также определить проекты-флагманы, которые определят точки роста будущих территорий", - сказал Котляров.

Он добавил, что команда использует опыт существующих, уже разработанных документов, а новый мастер-план будет рассчитан до 2050 года с четким планом на каждые 10 лет. "Уже разработано несколько мастер-планов. Это и объемно-пространственный регламент, и мастер-планы бухты Новик, мастер-план центра города, и района нефтебазы при участии японской компании Nikken Sekkei и другие градостроительные документы", - разъяснил архитектор, уточнив, что работа строится на вовлечении местных жителей.

Трутнев напомнил, что поручение разработать мастер-планы развития и реновации дальневосточных городов дал на заседаниях Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин. "Проекты мы должны представить на следующем Восточном экономическом форуме, хочу всем сказать, что прошло уже четыре месяца из 12. Это не так уж мало. Поэтому работа должна вестись, и работа должна вестись достаточно интенсивно", - обозначил полпред.

Ранее были определены тестовые территории программы "Реновация и комплексное развитие территорий" во Владивостоке. Их суммарная площадь составляет около 20 га, что позволяет реализовать более 200 тыс. кв. м жилья. Кроме того, уже проведены аукционы на право заключения договора по проектам в рамках программы "Развитие застроенных территорий", что позволит построить до 1 млн кв. м жилья.