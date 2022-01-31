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В "Казмунайгазе" заявили, что на юго-западе Казахстана обнаружили новые залежи нефти

Запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов, отметили в компании

НУР-СУЛТАН, 31 января. /ТАСС/. Геологи обнаружили новые залежи нефти на месторождении Узень на юго-западе Казахстана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании "Казмунайгаз".

"На месторождении Узень в Мангистауской области путем доразведки обнаружены новые залежи нефти. В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов", - говорится в сообщении.

Прирост запасов углеводородов значительно повлияет на экономические показатели "Казмунайгаз", отметили в компании. В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу.

По данным пресс-службы, Узень - одно из крупнейших месторождений с уникальными начальными геологическими запасами не только в Казахстане, но и во всем мире.

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