"Ъ": "Марвел-Дистрибуция" запускает розницу для устройств умного дома

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Компания - дистрибутор компьютерной техники в России и СНГ "Марвел-Дистрибуция" запустит в Москве и Санкт-Петербурге до середины 2022 года 17 мультибрендовых магазинов "Всесмарт" для продажи умных устройств для дома. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, четыре магазина будут флагманскими, их площадь будет достигать 400-500 кв. м, площадь остальных торговых точек составит 50-70 кв. м. Флагманские магазины будут оформлены как квартиры со встроенными в интерьер умными устройствами: бытовой техникой, электротранспортом, робототехникой, носимыми устройствами, гаджетами для контроля климата и экономии энергии.

Инвестиции в проект компания не раскрывает.

За два года планируется увеличить сеть до 100 точек по всей стране. В ней будут представлены товары более 50 брендов, включая Xiaomi, Aqara, Segway-Ninebot, "Cбердевайсы", "Яндекс", Bosch, Kyvol, TCL и Philips Hue.

Гендиректор "Марвел-Дистрибуции" Алексей Мельников считает, что проект обеспечит компании более высокую маржинальность, чем работа в рамках классической дистрибуции, так как "рынок умных" устройств в России начинает становиться массовым".

21 июля в исследовании "М.Видео-Эльдорадо" сообщалось, что устройства для умного дома к 2023 году в РФ могут стать товарами массового спроса, а рынок может достичь 6 млрд рублей. Спрос на эти устройства в России удваивается каждые два-три года. Продажи "М.Видео-Эльдорадо" за тот же период выросли в семь раз в штуках и примерно в пять раз в денежном выражении. В "М.Видео-Эльдорадо" считают, что спросу на гаджеты для умного дома способствуют три ключевых фактора: развитие ассортимента и появление новых моделей, растущая популярность колонок с голосовым управлением, а также общий тренд на благоустройство быта на фоне необходимости работы и учебы из дома.