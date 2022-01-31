Верховный суд РФ: цена похищенных вещей может быть определена экспертом по фотографии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ пришел к выводу, что стоимость похищенных вещей может быть определена экспертом по фотографии и показаниям потерпевших, исходя из средней цены аналогичных предметов. Это следует из постановления суда по жалобе грабителя, оспаривавшего взыскание с него ущерба.

"Заключение эксперта является научно обоснованным. Применение им метода расчета по цене однородного объекта обусловлено особенностями данного уголовного дела, согласно которому похищенные часы и ювелирные изделия не были обнаружены. При таких обстоятельствах идентификация каждого похищенного предмета обоснованно проводилась на основании показаний потерпевшей и представленных ею фотографий, после чего методом сравнения подбирался аналог, цена которого была известна", - установил суд.

Согласно фабуле дела, группа лиц по предварительному сговору совершила разбойное нападение, в результате которого погиб человек. Один из осужденных оспаривал взыскание ущерба, настаивая на том, что стоимость похищенных предметов не была точно определена, среди них могли быть подделки.

Верховный суд вслед за судами низших инстанций пришел к выводу, что эксперт вправе установить стоимость похищенных вещей без их непосредственного исследования в том случае, если они были проданы и утрачены грабителями. Таким образом, решение суда вступило в силу, осужденный грабитель, не участвовавший в убийстве, приговорен к 9 годам и взысканию более 25 млн рублей ущерба.