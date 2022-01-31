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Власти Тувы ограничили вывоз угля за пределы региона во избежание дефицита

Ограничения будут действовать до конца отопительного сезона

ТАСС, 31 января. Вывоз угля перекупщиками из Тувы, где для населения сохранили прошлогодние цены, ограничили с 31 января во избежание дефицита топлива в регионе. Об этом в понедельник ТАСС сообщил и.о. вице-премьера правительства Тувы Александр Брокерт.

Почти три четверти населения региона живут в домах с печным отоплением и обогреваются зимой углем. В начале декабря власти республики договорились с Тувинской горнорудной компанией о заморозке на следующий год для населения отпускной цены на уголь в размере 2,2 тыс. рублей за тонну. В соседней Хакасии цена за тонну с декабря поднялась до 3,7 тыс. рублей - нашлись предприниматели, решившие заработать на разнице. Некоторые скупщики зафрахтовали под перевозку угля по несколько крупнотоннажных грузовиков.

"Вынуждены были такие меры [ограничения на вывоз] предпринимать - иначе внутренний рынок останется без угля. Есть льготная цена на уголь для населения, которой пользуются недобросовестные предприятия. Они порядка 800 тонн уже вывезли. Приняли постановление [об ограничении], на постах ДПС контролируем", - сказал Брокерт.

Ограничения не касаются добывающих уголь компаний. По договоренности с правительством Тувы компания может продавать уголь за пределы региона, но только при условии обеспечения запаса, необходимого для внутренних потребителей. Это примерно 550-600 тыс. тонн в год.

Ограничения на вывоз угля вступят в силу с 31 января и будут действовать до конца отопительного сезона.

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