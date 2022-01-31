Власти Тувы ограничили вывоз угля за пределы региона во избежание дефицита

ТАСС, 31 января. Вывоз угля перекупщиками из Тувы, где для населения сохранили прошлогодние цены, ограничили с 31 января во избежание дефицита топлива в регионе. Об этом в понедельник ТАСС сообщил и.о. вице-премьера правительства Тувы Александр Брокерт.

Почти три четверти населения региона живут в домах с печным отоплением и обогреваются зимой углем. В начале декабря власти республики договорились с Тувинской горнорудной компанией о заморозке на следующий год для населения отпускной цены на уголь в размере 2,2 тыс. рублей за тонну. В соседней Хакасии цена за тонну с декабря поднялась до 3,7 тыс. рублей - нашлись предприниматели, решившие заработать на разнице. Некоторые скупщики зафрахтовали под перевозку угля по несколько крупнотоннажных грузовиков.

"Вынуждены были такие меры [ограничения на вывоз] предпринимать - иначе внутренний рынок останется без угля. Есть льготная цена на уголь для населения, которой пользуются недобросовестные предприятия. Они порядка 800 тонн уже вывезли. Приняли постановление [об ограничении], на постах ДПС контролируем", - сказал Брокерт.

Ограничения не касаются добывающих уголь компаний. По договоренности с правительством Тувы компания может продавать уголь за пределы региона, но только при условии обеспечения запаса, необходимого для внутренних потребителей. Это примерно 550-600 тыс. тонн в год.

Ограничения на вывоз угля вступят в силу с 31 января и будут действовать до конца отопительного сезона.