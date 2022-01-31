ЦБ выпустит в обращение памятную монету к 100-летию Якутской АССР

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Банк России 1 февраля 2022 года выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие образования Якутской АССР". Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "2022 г.". Также на лицевой стороне указаны номинал монеты, обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты размещены мифологические герои якутского национального эпоса "Олонхо" - Ньургун Боотур и Туйаарыма Куо. Изображение фигур героев выполнено в рельефе на фоне выполненных в технике лазерного матирования видов природного парка "Ленские столбы" и современных архитектурных объектов Якутска. Вверху расположены выполненные в технике лазерного матирования изображения герба Республики Саха (Якутия) и силуэтов летящих стерхов. Вверху по окружности имеется надпись: "Республика Саха (Якутия). Внизу, на фоне национального орнамента, надпись: "100 лет".

Тираж монет составит 3 тыс. штук. Монеты изготовлены качеством "пруф" 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Выпускаемая монета являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.