Внешний госдолг Белоруссии уменьшился в 2021 году на 1,9%

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Внешний государственный долг Белоруссии уменьшился за прошлый год на 1,9% - до $18,2 млрд, - внутренний вырос почти на 20%. Об этом сообщает в понедельник министерство финансов республики.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2022 года составил $18,2 млрд, уменьшившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что в 2021 году были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1,27 млрд, погашение внешнего государственного долга составило $1,61 млрд.

Внутренний государственный долг увеличился в 2021 году на 19,9%.