Лукашенко выразил удовлетворение экономическими показателями Белоруссии за год

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доволен экономическими показателями прошлого года, по его мнению, страна сможет обеспечить их запланированный рост в 2022 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Экономика сработала, слава Богу. У нас все возможности есть и в этом году выполнять взятые обязательства и те параметры, которые были определены Всебелорусским народным собранием и нами конкретизированы на этот год. Мы же сознательно их принимали - рост экономики", - сказал Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Национального банка Павла Каллаура и своего помощника по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского.

Глава государства подчеркнул, что профицит внешней торговли по итогам 2021 года составил $4 млрд. При этом он потребовал от Нацбанка и правительства выполнить запланированные на 2022 год показатели. "Никакого давления излишнего не будет <...> хочу вас предупредить и правительство: то, что мы наметили - ВВП и прочие показатели, стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать, - это святое. Не дай Бог, это не будет выполнено", - сказал он и добавил, что у Нацбанка достаточно рычагов для выполнения этих задач.

Лукашенко отметил, что правительство и Нацбанк должны действовать в едином ключе. "По инфляции у нас показатели в рамках 6% и по ВВП, и экономика. Все определено. Это должно неукоснительно соблюдаться", - подчеркнул он.

Белорусский лидер выразил удовлетворение работой банковской системы. "В прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо, вся банковская система. Но надо отдать должное и экономике. Экономика работала", - сказал он.

Ранее Лукашенко утвердил прогнозные показатели роста ВВП в 2,9% уровень инфляции в 6% по итогам 2022 года. Реальные располагаемые доходы населения должны вырасти на 2%, экспорт товаров и услуг - на 6,3%.