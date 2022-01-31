Лукашенко заявил, что Белоруссия примет меры в случае блокирования ее грузов Литвой

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству принять в течение нескольких дней ответные меры, если Литва будет блокировать транзит белорусских грузов через свои порты. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, <...> буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы", - сказал белорусский лидер, принимая в понедельник с докладом премьер-министра Романа Головченко, а также руководителей "Беларуськалия" и Белорусской калийной компании.

По словам Лукашенко, белорусские власти "не инициируют никаких процессов, которые бы привели страну в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной". "Нам это не нужно, - отметил президент. - Тем более я же сказал в пятницу: меня мало волнует - сохранить лицо - не сохранить. Надо им сохранить лицо - пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться".

Он пообещал, что, если давление на Минск продолжится, будет "задействован тот план, который есть". "Пусть потом не обижаются. А народы Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы", - подчеркнул глава государства.

Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту 28 января, Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию в случае продолжения конфронтации. По его словам, белорусская сторона намерена договориться с Россией о транзите грузов через ее порты.