Нацбанк Белоруссии ожидает замедления инфляции во второй половине года

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии ожидает замедления инфляции в стране во второй половине текущего года. Об этом сообщил в понедельник председатель правления Нацбанка Павел Каллаур после доклада президенту Александру Лукашенко.

"В мире ожидается, что инфляция будет снижаться к концу текущего года. Этого ожидают практически все центральные банки, - сказал Каллаур, которого цитирует агентство БелТА. - Мы тоже ожидаем существенного замедления инфляции, и наша цель, она уже была озвучена, - вблизи 6%. Есть все основания полагать, что общими усилиями мы сможем обеспечить тот уровень, который запланирован".

"Все давно понимают, что, учитывая тесные экономические отношения с Российской Федерацией, мы наблюдаем в том числе и определенные корреляции по волатильности курса белорусского рубля вместе с волатильностью российского рубля, - подчеркнул он. - Нормальная рыночная ситуация. Ничего сверхъестественного не происходит". Каллаур отметил, что есть период ослабления курса, есть периоды его укрепления. "В целом та динамика, которая заложена в прогнозных документах правительства и Национального банка на следующий год, остается актуальной",- сказал глава Нацбанка.

Каллаур также сообщил, что ситуация на депозитном рынке республики стабильная. "Мы имеем прирост вкладов и в национальной, и в иностранной валютах. Он составляет примерно по 1,5% в месяц", - сказал глава Нацбанка. По его словам, в вопросе изменения ставки рефинансирования Нацбанк будет наблюдать за ситуацией, "не делая каких-то поспешных шагов". Каллаур отметил, что рост или снижение ставки рефинансирования будет зависеть от развития ситуации с инфляцией. "Если тренд по инфляции, который мы прогнозируем, материализуется, то тогда будет обеспечиваться и то, что у нас запланировано по ставке рефинансирования - средняя ставка в пределах 9-10%", - пояснил глава Нацбанка.

Ранее Лукашенко утвердил прогнозные показатели роста ВВП в 2,9%, уровень инфляции в 6% по итогам 2022 года. Реальные располагаемые доходы населения должны вырасти на 2%, экспорт товаров и услуг - на 6,3%.