Кабмин выделил 1,8 млрд рублей на проекты по созданию отечественных самолетов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство России выделило еще около 1 млрд 800 млн рублей на проекты по созданию современных отечественных самолетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Дополнительно профинансируем несколько ключевых авиационных проектов. На эти цели правительство выделило порядка 1 млрд 800 млн рублей в рамках государственных программ", - сказал председатель кабмина.

Он уточнил, что средства поступят Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации. Из общей суммы 1 млрд рублей направят на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, более 600 млн рублей поступит на доработку регионального лайнера Ил 114 и около 180 млн рублей - на разработку двигателя ТВ7-117 для Ил 114, перечислил глава кабмина.

Мишустин призвал обеспечить эффективное расходование государственных инвестиций. "Лучшей оценкой такой работы станут подписанные с авиаперевозчиками контракты на поставку российских самолетов", - указал премьер.

Он в целом назвал развитие производств по строительству всей линейки современных и конкурентоспособных самолетов исключительным государственным приоритетом, потому что только с их помощью получится связать территории большой страны.