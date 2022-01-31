"Азербайджанские авиалинии" в марте возобновят полеты из Баку в Санкт-Петербург

БАКУ, 31 января. /ТАСС/. Национальный перевозчик - компания "Азербайджанские авиалинии" возобновляет в марте выполнение рейсов между Баку и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АЗАЛ.

"Начиная с 17 марта авиаперевозчик будет осуществлять полеты по направлению Баку - Санкт-Петербург - Баку два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что к перевозке будут приниматься те категории пассажиров, которым разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Всем пассажирам, планирующим отправиться в Россию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. Путешествующим из Санкт-Петербурга в Баку при вылете необходимо будет предъявить документ о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный за 72 часа до рейса.

Авиарейсы между Азербайджаном и Россией приостановили в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и возобновили с 15 февраля 2021 года.