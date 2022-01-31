Минэнерго прогнозирует рост энергопотребления в России в 2022 году примерно на 2%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ прогнозирует, что рост потребления электроэнергии в России в 2022 году составит около 2% к показателю 2021 года, до 1 трлн 129 млрд кВт⋅ч. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Прогноз потребления по ЕЭС (Единой энергосистеме) России на 2022 год около 2% или 1 112 млрд кВт⋅ч, по России - около 2% или 1 129 млрд кВт⋅ч", - отметили в Минэнерго.

По итогам 2021 года энергопотребление в России на 5,4% превысило показатель 2020 года и составило 1,107 трлн кВт⋅ч. При этом выработка увеличилась на 6%, до 1,131 трлн кВт⋅ч.