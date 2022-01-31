МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Яндекс" и Московский физико-технический институт (МФТИ) открывают факультет программной инженерии для подготовки IT-специалистов, сообщила компания в понедельник.

"Яндекс" и МФТИ открывают факультет программной инженерии. <…> В основе программы лежит проектная деятельность - большую часть времени студенты будут заниматься учебными проектами и проходить специальные курсы. Это новый подход к обучению IT-специалистов, который позволит студентам подготовиться к предстоящей работе. В первый год предусмотрено 36 бюджетных мест", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что программа основана на методе проектного обучения: студенты учатся, решая практические задачи и разрабатывая реальные продукты. Проекты можно выбирать, их варианты предлагают преподаватели и менторы. В первый год обучения можно работать над кейсом самостоятельно, а в последующие студентам необходимо присоединиться к команде. Основными дисциплинами будут математический анализ, линейная алгебра, языки программирования Java и C++, дискретная математика и архитектура операционных систем. В базовую программу также входят лекции по финансовой грамотности, основам коммуникации и управлению стартапом, рассказали в компании. В рамках спецкурсов студенты могут изучить востребованные специальности, развить инженерные навыки или углубиться в основные дисциплины.

Руководителем факультета стал Алексей Малеев, директор Центра развития IT-образования МФТИ. Обучение рассчитано на четыре года, а приемная кампания начнется летом 2022 года, рассказали в "Яндексе". На втором-третьем курсе студенты уже будут готовы к стажировкам, а выпускники смогут попробоваться на позиции разработчиков в лучших российских и зарубежных компаниях, сообщила генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.

В будущем на базе факультета откроется проектный центр, где студенты смогут работать над кейсами от реальных компаний и заниматься научной работой.

Партнерские программы с вузами - одно из направлений работы Академии "Яндекса". Базовая кафедра "Яндекса" - кафедра анализа данных - уже больше десяти лет действует в МФТИ и сейчас является частью физтех-школы прикладной математики и информатики. На кафедре учатся студенты бакалавриата, магистратуры и аспиранты. Также совместные образовательные программы "Яндекса" открыты в МГУ, УрФУ, НГУ, СПбГУ, РЭШ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ЕУ и других университетах.