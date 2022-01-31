Более 150 км линий электропередачи планируют отремонтировать в Северной Осетии в этом году

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 января. /ТАСС/. Энергетики отремонтируют более 150 километров ЛЭП в Северной Осетии в этом году для повышения уровня надежности электроснабжения потребителей региона. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"В целом энергетики отремонтируют более 150 километров ЛЭП и заменят 76 км ветхого провода на современный самонесущий изолированный. Специалисты также осуществят замену порядка 700 опор и 1445 изоляторов. Повышенное внимание будет уделяться и расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности - в течение года специалисты расчистят почти 22 га территорий", - говорится в сообщении.

Особое внимание энергетики уделят крупным питающим центрам, от надежного функционирования которых зависит качество электроснабжения потребителей всей республики. Так, на подстанциях 35-110 кВ во всех районах Северной Осетии будет отремонтировано 184 силовых трансформатора различного класса напряжения и более 1,5 тыс. единиц силового коммутационного оборудования.

Всего в 2022 году "Россети Северный Кавказ" направят на ремонт и техобслуживание энергообъектов филиала "Севкавказэнерго" в Северной Осетии около 220 млн рублей. Это на 8% больше прошлогодних вложений. "Ремонтная кампания пройдет с акцентом на использование современных технологий и материалов, основной объем работ будет выполнен хозспособом, силами собственного персонала. Это позволит снизить издержки, сохраняя плановые физические объемы программы подготовки к осенне-зимнему периоду", - цитирует пресс-служба главного инженера филиала компании Геннадия Танделова.

В ноябре прошлого года "Россети" открыли в Северной Осетии ключевой центр питания Северного Кавказа - подстанцию 500 кВ "Алания" - для повышения надежности энергоснабжения как в республике, так и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом. Новый высокотехнологичный центр питания и отходящие линии электропередачи 500 кВ до подстанции "Невинномысск" под управлением "Россети ФСК ЕЭС" в Ставропольском крае (более 253 км) позволяют покрыть дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, обеспечить необходимый экспортный переток в сопредельные государства.