ГИС "Капиталовложения" планируется запустить летом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Запуск первой очереди государственной информационной системы (ГИС) "Капиталовложения" намечен на лето текущего года. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам совещания с профильными ведомствами.

"Необходимо при разработке ГИС "Капиталовложения" обеспечить соответствующий уровень безопасности данных, учитывая объем информации, который предоставят стороны СЗПК (соглашений о защите и поощрении капиталовложений - прим. ТАСС) для заключения соглашений. Весной мы вступим в активную фазу разработки платформы, чтобы к лету заработала первая очередь информационной системы. Она подразумевает заключение соглашений в электронной форме на площадке ГИС", - приводит слова Белоусова секретариат.

В секретариате отметили, что ГИС "Капиталовложения" планируется в дальнейшем совершенствовать, увеличивая количество доступных функций. "СЗПК предоставляет стабилизационные гарантии бизнесу для реализации крупных инвестпроектов", - напомнили в секретариате. Кроме того, благодаря механизму СЗПК предприниматели получат возможность компенсировать свои затраты на создание инфраструктуры.

В совещании под руководством первого вице-премьера приняли участие представители ФНС России, Минцифры, Минэкономразвития и аппарата правительства РФ.