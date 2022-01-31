Власти США ввели санкции в отношении еще нескольких чиновников Мьянмы

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Власти США расширили список по Мьянме, добавив в него семь физических лиц и две организации. Об этом сообщил в понедельник американский Минфин.

В числе подпавших под санкции есть несколько чиновников Мьянмы, а также управление военных закупок страны. "Эти рестрикции являются частью совместных действий с Великобританией и Канадой, каждая из этих стран добавила в [свои] санкционные списки по два должностных лиц правительства [Мьянмы]", - уточнили в Минфине. Рестрикции вводятся в преддверии первой годовщины переворота в Мьянме.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня.

Военное командование Мьянмы 1 февраля прошлого года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.