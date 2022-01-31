"Полюс" объявил обратный выкуп акций и GDR на сумму до $200 млн

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Полюс" - крупнейший производитель золота в РФ - объявил обратный выкуп акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) на сумму до $200 млн, говорится в сообщении золотодобытчика.

"31 января 2022 года совет директоров компании единогласно одобрил программу выкупа на открытом рынке обыкновенных акций компании и депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции, - отмечается в сообщении. - Программа предполагает приобретение ценных бумаг на общую сумму в размере до $200 млн и в количестве, которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала компании".

Приобретение ценных бумаг в рамках программы будет осуществляться в течение шести месяцев, начиная с 31 января, или до достижения указанных показателей максимального количества приобретаемых ценных бумаг или суммы средств, выделенных на программу, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше по решению компании.