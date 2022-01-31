Осенняя сессия МВФ и ВБ в связи с пандемией пройдет в Вашингтоне, а не в Марракеше

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Ежегодная осенняя сессия руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в связи с ситуацией с пандемией пройдет в этом году в Вашингтоне, а не в Марокко, как планировалось. Об этом сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе ВБ.

"Запланированная ежегодная сессия <...>, которая должна была пройти в Марракеше, Марокко, в октябре 2022 года, состоится в Вашингтоне в связи с продолжающейся неопределенностью касательно пандемии COVID-19. Ежегодная осенняя сессия в октябре 2023 года будет проведена в Марракеше", - говорится в сообщении.

По традиции, ежегодная сессия два года подряд проводится в Вашингтоне, а каждый третий год - в другой стране, являющейся членом МВФ. Как поясняет агентство Bloomberg, изначально в Марракеше планировалась провести осеннюю сессию 2021 года, однако из-за пандемии эти планы были пересмотрены.

В осенней сессии обычно принимают участие министры финансов, руководители центральных банков и политики со всего мира.