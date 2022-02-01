Sony купила за $3,6 млрд студию Bungie, создавшую серии игр Halo и Destiny

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Японская компания Sony приобрела за $3,6 млрд разработчика видеоигр Bungie, известную такими сериями видеоигр, как Halo и Destiny. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении американского офиса компании.

"Мы рады сообщить о заключении соглашения между Sony Interactive Entertainment и Bungie о приобретении последней. Один из величайших разработчиков видеоигр в мире теперь вольется в семью Sony", - говорится в сообщении.

В комментарии Bungie о состоявшейся сделке отмечается, что студия-разработчик сохранит творческую независимость.

Конкуренция между Sony и вторым крупнейшим игроком на рынке видеоигр Microsoft обострилась на фоне того, как в середине января Microsoft приобрела Activision Blizzard - создателя игр World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero - за $68,7 млрд.