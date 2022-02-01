"Известия": в РФ могут отменить двойное подписание закладной для покупателей новостроек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ разработает законопроект об отмене двойного подписания закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру в новостройке. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

По данным газеты, поправки рассчитывают внести в Госдуму в ноябре. В Минфине изданию пояснили, что изменения планируются для сокращения расходов кредиторов и заемщиков, увеличения скорости рефинансирования ипотечных кредитов и повышения объемов секьюритизации. Эта инициатива упрощает оборот закладных на рынке ипотечного кредитования, рассказали в министерстве газете.

Суть законопроекта заключается в том, чтобы дольщики, которые одновременно являются заемщиками по ипотечному кредиту при оформлении квартиры в собственность, не подписывали новую закладную, объяснили в ведомстве. Но так как новый дом до этого не проходил независимую оценку, размер которой необходимо указать в закладной, ее по-прежнему придется делать (один раз), добавили там.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова пояснила газете, что в настоящее время банки могут просить покупателей новостроек дважды оформлять закладную. В первый раз - на этапе покупки квартиры по договору долевого участия, затем - при оформлении в собственность. Изменения вносятся в закладную через подписание дополнительного соглашения, рассказала она газете.