Туроператор рассказал, что стоимость отдыха в Таиланде выросла на 30% за два года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Туры в Таиланд пользуются устойчивым спросом среди россиян, несмотря на высокую стоимость, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. По данным Tez Tour, стоимость отдыха в стране выросла на 30% за два года.

"С момента открытия направления в компании фиксируют равномерный поток заявок на отдых в стране. Однако турпоток на данный момент существенно сдерживают дефицит авиаперевозок и связанный с ним повышенный уровень цен на направлении. Стоимость отдыха в текущем сезоне на 30% превышает уровень в аналогичном периоде 2020 года", - отметили в пресс-службе компании.

Стоимость недельных туров в Таиланд на февраль с проживанием в четырехзвездочном отеле без питания у Tez Tour стартует от 58,2 тыс. рублей на человека. В компании отметили, что решение о возобновлении с 1 февраля программы Test & Go позволит путешественникам свободнее перемещаться по стране. При этом для туристов, бронирующих отдых с проживанием в одном объекте размещения, отсутствует принципиальная разница, по какой программе въезжать в Таиланд.

Согласно правилам программы Test & Go, туристам необходимо забронировать отель на первые и пятые сутки и сдать в эти дни ПЦР-тесты на коронавирус, тогда как прибывающие по программе "Песочница" должны провести в одном отеле минимум шесть ночей, напомнили в TUI Россия. По мнению компании, программа Test & Go может быть интересна самостоятельным путешественникам, которые планируют отдыхать в собственных или арендованных апартаментах. Ее запуск также позволит посещать Паттайю в дополнение к Пхукету, открытому в рамках программы "Песочница". Обе программы действуют только для вакцинированных туристов.

Туроператор отметил, что необходимость сдачи двух ПЦР-тестов в Таиланде приводит к значительному удорожанию путешествия, так как каждый тест стоит около $75. В настоящее время средняя стоимость тура в Таиланд у TUI составляет 75-80 тыс. рублей на человека. Несмотря на ограничения и высокую стоимость обязательных ПЦР-тестов, это направление пользуется устойчивым спросом среди российских туристов, добавили в компании.

В Space Travel также сообщили, что спрос на туры в Таиланд с начала 2022 года вырос на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом стоимость недельного отдыха в четырехзвездочном отеле Таиланда c завтраком на одного человека составляет примерно 97 тыс. рублей. Клиенты туроператора активно бронируют отели по программе "Песочница". Поскольку новая программа Test & Go начинает действовать с 1 февраля, на продажах туров в эту страну нововведение пока никак не отразилось.

Влияние запуска программы Test & Go на спрос на туры в Таиланд

По мнению Space Travel, запуск программы Test & Go незначительно повлияет на спрос на туры в Таиланд среди российских туристов.

"Мы не думаем, что именно запуск Test & Go сильно скажется на продаже туров этой зимой. Те туристы, кто едет в Таиланд именно на пляжный отдых, вряд ли будут активно путешествовать по другим провинциям. Пока мы рекомендовали бы остановить свой выбор именно на традиционной "Песочнице", особенно для семейного отдыха, тем более что в связи с пандемией ночная жизнь курортов Таиланда в настоящее время практически отсутствует", - объяснили в компании.