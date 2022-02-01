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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 51,8 пункта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2022 г. вырос до отметки в 51,8 пункта против 51,6 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Данные по индексу деловой активности за январь свидетельствуют, что на рост повлияло быстрое увеличение объема новых заказов. Темпы роста производства были самыми низкими с апреля 2019 года. Когда сообщалось о росте новых продаж, компании связывали это с увеличением деловых и потребительских расходов", - отмечается в обзоре.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

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